Conte Milan allo scoperto: «Ecco perchè la dirigenza non lo vuole». Il vero MOTIVO

Conte Milan allo scoperto: «Ecco perchè la dirigenza non vuole al posto di Pioli sulla panchina dei rossoneri». Il vero MOTIVO

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Antonio Conte, accostato con grande insistenza alla panchina del Milan.

Antonio Conte non è nome gradito al board rossonero per colpa dei suoi “effetti collaterali” – scrive il giornalista – ma è tra i pochi che in questo momento potrebbe dar forza all’ambiente.