Calafiori Milan, lievita il prezzo del cartellino: costo e concorrenza, ecco tutte le NOVITÀ sul difensore del Bologna

Tra i calciatori dell’attuale rosa del Bologna che si stanno prendendo maggiormente la scena nel corso di questa stagione c’è senza dubbio anche Riccardo Calafiori, mai realmente uscito dai radar del calciomercato Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il prezzo del suo cartellino è ancora aumentato: per strapparlo ai rossoblu in estate serviranno almeno 25 milioni di euro. Sulle tracce di Calafiori c’è il forte pressing della Juventus, ma i bianconeri non sono gli unici.