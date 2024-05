Matkovic Milan, occhi puntati sul bomber del futuro! Può sbarcare a Milano per 4-5 milioni

Matkovic Milan, occhi puntati sul bomber del futuro! Può sbarcare nella Milano rossonera per 4-5 milioni di euro

Nel corso della prossima estate il calciomercato Milan si regalerà un nuovo colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club rossonero avrebbe messo gli occhi sul promettente centravanti dell’Osjiek: si tratta di Anton Matkovic.

Il classe 2006, alto ben 191 centimetri, è considerato in Croazia il nuovo Mandzukic per caratteristiche e senso del gol. Per lui i rossoneri potrebbero pensare di mettere sul piatto una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro.