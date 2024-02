Pioli a Sky: «Agli ottavi nessuno sarà felice di incontrare il Milan. Leao è determinante, Jovic ha una grande occasione»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di ritorno contro il Rennes di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

QUALIFICAZIONE – «Ci portiamo la soddisfazione di portare a casa un turno difficile, che è sembrato più facile di quant’era in realtà. Loro han giocato una partita intensa, non è stata semplice. Ci sono ancora tante situazioni da valutare e su cui lavorare meglio».

TROPPI GOL MANCATI – «La partita di stasera ha confermato che abbiamo un potenziale offensivo importante ma che dobbiamo trovare più solidità, comunicazione e concedere qualcosa in meno».

RISERVE ABBASSANO IL LIVELLO – «Non si può chiudere così, anche con Pulisic e Leao abbiamo sofferto. Dobbiamo essere squadra, non abbiamo 11 titolari. C’è un gruppo importante. Poi la partita di Monza è andata male, ma pensiamo alla prossima e recuperare energie perché l’Atalanta ci ha sempre battuto».

DOVE PUO’ ARRIVARE IN EUROPA LEAGUE – «Vogliamo provarci, in campionato stavamo attraversando un momento positivo prima di Monza ma vogliamo raggiungere la Juventus mentre agli ottavi di Europa League affronteremo una squadra forte ma anche loro non saranno felici di affrontare il Milan».

QUANTO E’ CONTENTO DEL GOL DI LEAO – «Tantissimo. È un giocatore determinante, è importante anche quando non segna. Ma per lui è stato molto importante perché aveva avuto tante occasioni. Sono contento del suo atteggiamento, è un giocatore forte che deve continuare a lavorare e credere in se stesso. Anche sugli episodi da rigore dovevamo essere più attenti».

PROBLEMA DI ORGANIZZAZIONE – «Loro hanno messo tutto il loro potenziale offensivo. Ci sono situazioni in cui l’organizzazione e la comunicazione tra compagni ma anche situazioni individuali. Ci sono errori che paghi caro e noi li stiamo commettendo. Speriamo di crescere».

JOVIC – «Ha commesso un’ingenuità grave domenica scorsa ma ha avuto la sua occasione e se l’è meritata tutta. Ha qualità, è puntuale dentro l’area e sa far giocare bene la squadra. Possiamo giocare anche con lui e Giroud insieme, sarebbero una bellissima coppia. Ha una grandissima occasione per dimostrare di essere da Milan».