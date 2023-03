Pioli a Sky: «Occasione persa. Dobbiamo crescere per mentalità»

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Milan Salernitana. Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match di San Siro

DOPO L’1-0 PENSAVANO DI AVERLA CHIUSA – Sono d’accordo, non pensavamo di averla chiusa. L’abbiamo controllata abbastanza bene ma non con la pericolosità che volevamo. Non è stato un calo mentale o fisico. Una squadra che va in vantaggio deve fare di più per vincere la partita. Abbiamo subito gol da una rimessa evitabile, poi la partita diventa spigolosa. È un’occasione persa, dovevamo fare meglio e potevamo vincere.

L’EUROPA PORTA VIA ENERGIE – Se fosse così vuol dire che dobbiamo crescere. Le grandi squadre affrontano ogni partita come fosse decisiva. Vuol dire che dobbiamo fare meglio, perché era un’occasione e sapevamo che non era scontata.

IBRAHIMOVIC – Zlatan è importante, con determinate caratteristiche. Vedremo che scelte fare per Udine, ora analizzeremo bene questa partita con i ragazzi perché si poteva fare meglio.

LEAO – Non credo che la situazione rinnovo incida nella sua testa. Deve stare più dentro la partita, oggi il palleggio è stato un po’ troppo lento. Abbiamo concluso tanto ma con poca precisione.

COS’E’ CAMBIATO DALL’ANNO SCORSO – Nel gruppo niente, c’è la stessa compattezza. È cambiato che non stiamo trovando la stessa continuità dell’anno scorso. Tutte le squadre, a parte il Napoli, stanno trovando questo problema. Dobbiamo ancora crescere per mentalità, dobbiamo essere competitivi in Italia e in Europa.

COSA PORTA DI BUONO – La voglia fino in fondo di cercare la vittoria in una partita non migliore per la brillantezza. Siamo delusi perché possiamo fare meglio.