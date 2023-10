Pioli a Sky: «Domani non decisiva, ecco cosa ho detto alla squadra»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha detto la sua in vista del match di domani tra il Borussia Dortmund ed il Milan.

PARTITA DECISIVA? – «Mancheranno altre 4 giornate, non può essere decisiva quella di domani, ma molto importante sì. Abbiamo il nostro gioco, le nostre qualità da mettere in campo contro un avversario energico che non perde in casa in Champions da due anni».

TIRI IN PORTA COL NEWCASTLE – «L’idea è di cercare di esser pericolosi, trovare la superiorità numerica e affondare. Difficile creare tante occasioni e non riuscire a segnare. Domani dobbiamo essere più cinici».

COSA HO DETTO ALLA SQUADRA? – «Sarà bello affrontare il Dortmund. Alla squadra ho ricordato il debutto in Champions di due anni fa ad Anfield. Da questo ambiente dobbiamo trarre energia e motivazione per fare il meglio possibile».

SUI CORI – «Una novità perché sappiamo che andiamo a giocare in un ambiente particolare. Lo abbiamo fatto perché i calciatori dovranno essere bravi a comunicare in campo. Cerchiamo di preparare tutti i minimi dettagli».

SULLA ROSA – «Siamo convinti di quello che stiamo facendo sapendo che dobbiamo passare anche da queste partite difficili. Si potesse vare sempre tutti a disposizione sarebbe molto meglio. Chi giocherà darà il massimo».

PUO ESSERE LA CHAMOINS DI LEAO? – «Tutte le partite devono essere quelle di Leao ma tutte le partite devono essere quelle del Milan. Rafa cercherà di dare il massimo per la squadra».

FORZA INTERIORE? – «Tutto deriva dalla convinzione che abbiamo del nostro lavoro e delle nostre idee. È da questa estate che lavoriamo insieme e non può essere una battuta d’arresto ad interrompere il nostro viaggio. Il fatto che il club ci sostenga non può che aiutarci a superare i momenti delicati. Siamo una buona squadra, né i migliori del Mondo né i peggiori. Obiettivo seconda stella? L’obiettivo è essere competitivi e vincere ogni partita, alla fine si tireranno le somme ed i bilanci».