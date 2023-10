Pioli sul match di questa sera: «Dovremo essere concreti e sfruttare ogni minima occasione». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della sfida di questa sera con il Borussia Dortmund. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Sono un avversario di livello che non perde da due anni in casa in Champions. Hanno giocatori offensivi di qualità, sono una squadra intesa. Sono un avversario da Champions. Loro proveranno a partire forti. Hanno cinque giocatori offensivi di qualità. Si affronteranno due squadre che proveranno a mettere in difficoltà le difese avversarie. Noi dovremo essere bravi ad essere uniti, ad attaccare e a difendere tutti insieme. Dovremo essere concreti e sfruttare ogni minima occasione».

