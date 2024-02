Pioli a Dazn: «Futuro? Tra me e il Milan c’è stima, al momento opportuno si deciderà»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Frosinone di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato a Dazn prima di Frosinone Milan.

VOCI DI CONTE E SUL FUTURO – «Le vivo con grande concentrazione per la preparazione alla partita, ogni allenatore deve preparare i giocatori alle sfide. Tra me e Zlatan, tra me e il club c’è stima, al momento opportuno si deciderà ma la stagione è ancora lunga».