Pioli sprona i suoi per il rush finale: «Per raggiungere gli obiettivi...»

Pioli sprona i suoi per il rush finale: «C’è solo un modo per raggiungere i nostri obiettivi». Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Milan, Stefano Pioli ha parlato anche del rush finale che attende i rossoneri.

SENSAZIONI IN VISTA DEL RUSH CAMPIONATO-EUROPA – «Comincia il periodo decisivo della stagione. Quanto fatto fino ad oggi è importante ma dipende da come finiamo la stagione. Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile, far salire la prestazione per raggiungere i migliori risultati possibili».

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA-MILAN