Pioli si sente a rischio esonero? Lui reagisce così in conferenza

Pioli si sente a rischio esonero? Lui reagisce così nella conferenza stampa pre Milan-Fiorentina. Le sue parole

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Fiorentina per parlare anche della sua posizione.

PIOLI – «Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo. Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Da ieri abbiamo preparato la Fiorentina. So benissimo cosa rappresenta il mio ruolo: tanti onori e tante critiche. Vado avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra»

