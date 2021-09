Pioli chiarisce su Ibrahimovic e Kessie: «Vi spiego le loro condizioni»

Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Franck Kessie e di Zlatan Ibrahimovic verso la partita con la Lazio. Le sue parole

Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa, chiarendo sulle condizioni di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic verso la Lazio. Ecco le parole di Mister Pioli.

IBRAHIMOVIC E KESSIE – «Stanno bene, hanno lavorato con continuità in queste due settimane. Sono disponibili per domani. Zlatan sa benissimo quali sono le sue condizioni. Si è sacrificato tanto per recuperare, lavorando dalla mattina alla sera. Adesso sta bene».

