Ibrahimovic sfida Immobole: i dati dei due attaccanti a confronto

Nel match tra Milan e Lazio ci sarà anche la sfida tra due attaccanti come Zlatan Ibrahimovic e Ciro Immobile. I loro dati

Milan Lazio vuol dire anche Zlatan Ibrahimovic contro Ciro Immobile. Sfida nella sfida per i due attaccanti, tra i top in Serie A, ma anche a livello Europeo.

Atteso al rientro dall’infortunio subito lo scorso 9 maggio, Zlatan Ibrahimovic scende in campo per riprendersi il Milan, considerata la nuova concorrenza con Giroud; Lazio che invece può puntare sulla Scarpa d’Oro della stagione 2019/20, fresco vincitore del titolo europeo con l’Italia.

Attenzione però, perché la Lazio è una delle squadre contro cui Ibra ha giocato di più in Serie A (oltre 1000 minuti, con 7 gol in 13 precedenti); anche l’inizio di campionato di Immobile è stato col turbo, l’attaccante ha segnato 4 reti nelle prime due partite in appena 5 tiri nello specchio.