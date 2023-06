Pioli a Dazn: «Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro. Leao…». Le parole del tecnico rossonero nel pre partita

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida tra Milan e Verona. Ecco le parole del tecnico rossonero:

IBRAHIMOVIC – «L’ho visto determinato per recuperare, ma più pensieroso negli ultimi giorni: sta decidendo il suo futuro. Credo che il nostro percorso sia cominciato con la sconfitta di Bergamo e gli arrivi di gennaio. Zlatan è stata una figura importante per la squadra, per la crescita e per la mentalità. Ho avuto la fortuna di allenare un grande campione che mi ha fatto crescere e migliorare»

LEAO – «Sta provando a prendere da Ibra l’ossessione di diventare un campione. Il potenziale ce l’ha»