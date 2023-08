Pioli su Krunic: «Futuro? Non ho dubbi…». Le parole del tecnico rossonero sul centrocampista bosniaco e il suo futuro

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Rade Krunic. Ecco le parole del tecnico del Milan sul centrocampista bosniaco:

«Krunic per me è un giocatore importante, non ho dubbi su di lui».

