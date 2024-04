Pioli Napoli, contatti sempre più frequenti: ADL prepara questa proposta. I dettagli

Pioli Napoli, contatti sempre più frequenti con il tecnico in uscita dal Milan: ADL prepara questa proposta. I dettagli

Ormai non sembrano esserci più dubbi: il futuro di Stefano Pioli dovrebbe essere lontano dal Milan. Tuttavia il tecnico ha estimatori in Serie A e per questo potrebbe continuare ad allenare in Italia.

Stando a quanto riportato da La Stampa, su di lui si sta muovendo con decisione il Napoli: De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti con Pioli e potrebbe mettere sul piatto un contratto biennale con opzione sul terzo anno.