Pioli: «Mostro alla squadra la classifica da gennaio. Difficile fare di meglio»

Pioli ha parlato delle motivazioni che stanno spingendo il Milan ad inanellare questa serie di risutati utili consecutivi

Pioli in conferenza stampa ha parlato delle motivazioni che stanno spingendo il Milan a mettere in fila diversi risultati utili consecutivi: «A me interessa che la benzina regga fino al 2 agosto, poi è giusto che la squadra si prende un po’ di tempo per recuperare e preparare la prossima stagione. Stiamo andando forte e i punti fatti in questo momento lo testimonia, sarebbe stato difficile fare di meglio. Tuttavia siamo ancora settimi, ma il serbatoio è ancora ben messo. Le prossime due partite saranno fondamentali, perché prima della Sampdoria avremo qualche giorno in più per poter recuperare».

CLASSIFICA – «Secondo me è giusto allungare il periodo. Sto facendo vedere alla squadra la classifica da gennaio in avanti: in questa mini-classifica e siamo quarti, probabilmente stasera terzi. E’ un segnale importante che la squadra sta dando sia per il presente che per il futuro».