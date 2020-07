Conferenza Pioli: le parole del tecnico alla vigilia di Sassuolo-Milan

Conferenza Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma domani sera al Mapei Stadium Sassuolo-Milan

Conferenza Pioli: il tecnico del Diavolo alle 14 sarà chiamato a rispondere ai giornalisti presenti alla vigilia del match della trentacinquesima giornata di Serie A in programma domani sera al Mapei Stadium Sassuolo-Milan.

CRESCITA – «Sicuramente il fatto di conoscerci sempre di più ha aiutato nel migliorarci, a furia di giocare abbiamo trovato soluzioni diverse e accresciuto la qualità delle nostre prestazioni. Il miglioramento individuale di certi giocatori ha sicuramente aiutato».

SASSUOLO – «Credo che il Sassuolo abbia un attacco importante: hanno diversi giocatori già arrivati in doppia cifra. Quella di domani sarà una gara da affrontare con la giusta motivazione e concentrazione».

CALENDARIO – «Il nostro calendario è molto ravvicinato: ci sono state già partite difficili e domani con il Sassuolo e venerdì con l’Atalanta saranno altri due impegni difficili. Credo che la partita col Bologna, che siamo riusciti a chiudere abbastanza presto, ci ha permesso di fare qualche cambio per permettere di abbassare il minutaggio dei più utilizzati. Dal punto di vista mentale siamo in un gran momento».

FIDUCIA – «Abbiamo più fiducia e consapevolezza delle qualità che abbiamo nel saper vincere ogni partita. Sappiamo che possiamo superare anche i momenti difficili delle partite, oggi sappiamo che possiamo sempre raggiungere la vittoria con le nostre qualità individualità e collettive».

SERBATOIO – «A me interessa che la benzina regga fino al 2 agosto, poi è giusto che la squadra si prende un po’ di tempo per recuperare e preparare la prossima stagione. Stiamo andando forte e i punti fatti in questo momento lo testimonia, sarebbe stato difficile fare di meglio. Tuttavia siamo ancora settimi, ma il serbatoio è ancora ben messo. Le prossime due partite saranno fondamentali, perché prima della Sampdoria avremo qualche giorno in più per poter recuperare».

MEDIA PUNTI – «Secondo me è giusto allungare il periodo. Sto facendo vedere alla squadra la classifica da gennaio in avanti: in questa mini-classifica e siamo quarti, probabilmente stasera terzi. E’ un segnale importante che la squadra sta dando sia per il presente che per il futuro».

CALHANOGLU – «Mi aspettavo questa crescita da Hakan. E’ un giocatore che ha tutte le caratteristiche per giocare da livello di Top Player, sta migliorando tanto ma credo possa ancora fare meglio per diventare un punto di riferimento per questa squadra».

BENNACER – «Per me è un centrocampista completo, capace di fare bene entrambe le fasi di gioco. E’ uno dei giocatori che ha saputo sfruttare meglio il cambio di sistema: credo che quello attuale sia il ruolo più adatto a sfruttare le sue caratteristiche».

IBRA – «Dobbiamo essere bravi a trovare più soluzioni possibili. La presenza di Ibra, con lui che viene spesso a prendersi la palla dietro, ci da più soluzioni. Inutile negare che i numeri siano eccellenti, però ora dobbiamo spingere per fare più punti possibili da qui fino al 2 agosto. Era arrabbiato perché voleva giocare tutta la partita: è stato un punto di riferimento nelle nostre prestazioni. Noi dalla gara con il Napoli giochiamo ogni due giorni la squadra ha bisogno di Ibra dall’inizio e perciò farà bene».

SAELEMAEKERS E CALABRIA – «La soddisfazione di un allenatore è quando tutti i giocatori chaiamati in causa si fanno trovare pronti. Questo è quello che sta succedendo, ora mancano quattordici giorni e perciò dobbiamo assolutamente tenere questo atteggiamento».

DONNARUMMA – «Raggiungere le 200 presenze nel Milan a questa età è sicuramente un traguardo importante. Gigio deve avere ambizione, continuare a lavorare se possibile ancora di più perché deve diventare il portiere più forte del mondo. Ha tutte le qualità per essere veramente un grandissimo».