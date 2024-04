Pioli Milan: addio ai rossoneri ma permanenza in Serie A? Il presidente della rivale ci pensa

De Laurentiis punta Conte per la panchina del Napoli, in caso di rifiuto c’è il piano B che porta a Pioli del Milan

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra più saldo ma non ancora definito. Il tal senso non è da escludere un addio a fine stagione. Tuttavia in caso di addio potrebbe lasciare i rossoneri ma non la Serie A:

come riportato da Nicolò Schira l’allenatore è nella lista del piano B di De Laurentiis in caso di rifiuto di Antonio Conte all’offerta per la panchina del Napoli.