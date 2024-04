Pioli Milan, ciclo finito? Pastore non ha dubbi: «Assolutamente sì e vi spiego perchè. La società...»

Pioli-Milan, Giuseppe Pastore considera concluso il ciclo rossonero del tecnico emiliano: rossoneri troppo fragili

Dal proprio profilo di X, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato con queste parole l’eliminazione del Milan di Pioli dall’Europa League:

PAROLE – «Finisce qui la stagione 23-24 del Milan così come il ciclo di Pioli, ricco di belle serate ma durato un anno di troppo. Un Milan ormai troppo fragile e presuntuoso: ancora una volta, come all’andata, sul più bello è venuto giù tutto, in un doppio ko simile al derby di Champions».