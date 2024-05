Pioli Milan, Padovan ASSICURA: «Bilancio positivo in rossonero ma gli è mancato un aspetto FONDAMENTALE». Poi ELOGIA il club

Pioli-Milan, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha analizzato il percorso del tecnico emiliano in rossonero: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato così il percorso di Stefano Pioli al Milan:

PAROLE – «Ieri sera il Milan, sia come società che come tifosi, si è ricordato di essere un grande club salutando in quel modo Pioli. I derby persi non sono delle macchie ma sono un fatto, A Pioli manca un altro trofeo, poteva essere l’Europa League o la Coppa Italia. Però considerato dove ha preso il Milan e considerato che gli ha regalato un grandissimo scudetto, il bilancio è stato positivo».