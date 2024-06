Brassier Milan, la partita è apertissima! Moncada sfida questi due club: tutte le NOVITÀ sul centrale del Brest

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Lilian Brassier, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare il reparto arretrato. La partita è adesso apertissima.

Sulle tracce del centrale di proprietà del Brest (per il quale il Diavolo aveva fatto un tentativo già in inverno) ci sono anche Bologna (che si è mosso molto negli ultimi due mesi) e Wolfsburg (che ha fatto un’offerta ed è al momento favorito). Ma anche i rossoneri sono in corsa.