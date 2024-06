Theo Hernandez ai saluti? Il Milan non direbbe no a queste CONDIZIONI: gli aggiornamenti sul futuro del francese

Qualche giorno fa dalla Germania ha parlato Theo Hernandez e le sue parole sul futuro hanno agitato molto l’ambiente rossonero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Diavolo non si opporrebbe alla cessione ma detta le sue condizioni.

Il prezzo di partenza è fissato a 100 milioni di euro e la sensazione e che se non arriveranno proposte superiori ad almeno 80 milioni il Milan nemmeno si siederà a trattarle. Sulle tracce del francese Bayern Monaco (che potrebbe affondare il colpo in caso di addio a Davies) e il Real Madrid (se non dovesse arrivare in Spagna il canadese).