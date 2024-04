Pioli Milan, Orlando sentenzia: «Mi dispiace per lui ma è stato un fallimento. A volte dovrebbe...»

Pioli-Milan, Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato la stagione del tecnico emiliano alla guida del club rossonero

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così della stagione di Pioli alla guida del Milan:

PAROLE – «Complimenti alla Roma intanto, credo che a un certo punto Pioli non deve accettare tutto ma deve imporsi. Stefano ha fatto un po’ l’aziendalista ma ha accettato tutto. Ha una difesa che ha preso troppi gol e serve qualcosa. Se rimani, devi per forza andare dalla proprietà e importi su alcune cose. Sei fuori da Coppa Italia, EL e scudetto, quest’anno è un fallimento totale. Pioli è un grande allenatore, ma quest’anno è stato un fallimento. E’ da tre mesi che l’Inter aspetta questo derby. Stanno aspettando questo, il calendario ha messo il Milan nelle condizioni di giocarsi tutto in 20 giorni e poteva essere la svolta, invece è possibile che arrivi un altro ko. Rimetterà la solita formazione, come ieri sera, non c’era molto da inventarsi. Si è sbagliato nel mettere Musah e Calabria che non c’entravano nulla nel gioco ieri sera».