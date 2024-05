Pioli Milan, Di Marzio SVELA: «Giornata decisiva per la panchina del Napoli, ecco cosa filtra». Le parole del giornalista

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro dell’attuale tecnico del Milan Stefano Pioli. Le sue parole sulla panchina del Napoli a Sky.

PAROLE – «Con Gasperini ancora in stand-by, con il rinnovo con l’Atalanta più vicino, i partenopei spingono forte su Antonio Conte. Proseguono i contatti per trovare l’intesa. Sullo sfondo resta Stefano Pioli, che entrerebbe in corsa qualora le due opzioni principali sfumassero. Oggi può essere la giornata decisiva».