Pioli incontrerà a breve la dirigenza: sul tavolo il futuro del Milan

Pioli incontrerà a breve la dirigenza del Milan: di cosa si parlerà nel summit che le parti hanno in programma

La sosta servirà al Milan per fare il punto della situazione, evidenziare ciò che non è andato bene e correggere gli errori per quanto possibile in vista della ripresa tra due settimane.

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato che a stretto giro di posta dovrebbe avvenire un incontro tra Pioli e la dirigenza rossonera: verranno analizzate le metodologie di lavoro in tema di carichi e prevenzione. Il Milan vuole vederci chiaro.