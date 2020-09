Pioli: «Ibra un campione ma la squadra ora ha identità, fiducia e qualità»

Pioli inizia il campionato con la prima vittoria targata Ibrahimovic ma non solo. Un successo soprattutto di squadra per il tecnico

SU IBRA- «Quando funziona la squadra i singoli vengono esaltati. Abbiamo delle individualità di grande livello. Lui è un campione e lo dimostra ogni volta che scende in campo».

NON SOLO ZLATAN- «Ma Zlatan non è l’unico. Adesso la sua squadra ha una sua identità, ha fiducia e abbiamo qualità, abbiamo la consapevolezza di avere giocatori che possono fare la giocata vincente in qualsiasi momento».