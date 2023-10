Stefano Pioli ha parlato del suo futuro a DAZN dopo il pareggio del Milan contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato a DAZN del suo futuro nel post Napoli Milan.

FUTURO – «Il destino di un allenatore è sempre nelle mani di un club, noi partiamo con l’ambizione di vincere. Giusto dire ora che cerchiamo di vincere il campionato. Ma come noi ci sono altre 4 squadre. Poi per il mio futuro… Non bisogna pensare a ieri ma neanche troppo avanti, godendosi il momento. Scudetto straordinario? Sì, perché vincere in Italia è complicato e perché sarebbe il secondo in tre anni. Inter, Juve e Napoli sono fortissime, ma noi siamo vicine a quel livello lì o di quel livello lì. Per vincere ci vuole qualità, disciplina».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO NAPOLI MILAN