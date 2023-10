Napoli Milan 2-2: i rossoneri si buttano via, pari al Maradona

Il Milan ospite del Napoli nella decima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole dare riscattare le due sconfitte tra campionato e Champions contro Juve e Psg Rossoneri ospiti del Napoli al Maradona. I rossoneri si buttano via dopo un primo tempo chiuso sul doppio vantaggio. Nel finale di gara espulso Natan

Napoli Milan 2-2: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

2′ Occasione Giroud – tiro di Musah sporcato dalla difesa che finisce sui piedi dell’attaccante francese che controlla e calcia al volo, salva Rrahmani in angolo

2′ Occasione Musah – sugli sviluppi di calcio d’angolo cross di Theo per l’americano, chiusura decisiva ancora di Rrahmani in angolo

5′ Ritmi alti – grande intensità da una parte e dall’altra

11′ Fase di gioco in cui il Milan attente e il Napoli gestisce con il possesso

14′ Dopo i primi minuti di grande ritmo e grande pressione il Milan aspetta il Napoli nella sua metà campo

18′ Problemi per Kalulu che non riesce a proseguire il match per infortunio, al suo posto c’è l’esordio di Pellegrino

22 GOL GIROUD – azione manovrata del Milan con Reijnders che verticalizza per Pulisic che rientra e crossa trovando l’inserimento del francese che ti testa batte Meret nonostante un grande intervento che non evita il gol

26′ Politano si divora il pari – grande giocata di Kvara dopo l’apertura di Raspadori, cross forte e teso in mezzo con Politano lasciato colpevolmente solo da Theo non finalizza sul secondo palo a porta sguarnita

29′ Tiro Mario Rui – contropiede Napoli con il terzino che porta palla, vede Maignan fuori dai pali e prova a sorprenderlo in pallonetto, tiro alto

30′ GOL GIROUD – azione insistita del Milan con Musah che lascia il cross a Calabria, palla per l’attaccante che si impone di testa e firma la doppietta

35′ Spinge il Milan galvanizzato dal doppio vantaggio

39′ Occasione Reijnders – gran palla di Pulisic per l’olandese che punta la porta, potrebbe verticalizzare per Leao ma va da solo, il suo tiro è murato dalla difesa

40′ Reijnders si divora il tris – verticalizzazione su Theo Hernandez che crossa forte e teso l’olandese ci mette il piattone ma non è preciso e calcia alto sopra la traversa

44′ Occasione Raspadori – cross di Di Lorenzo, palla per l’ inserimento di Raspadori che si coordina per il tiro al volo che però finisce alto

45’+1′ Tiro Raspadori – leggerezza di Krunic che perde palla, l’attaccante del Napoli prova a sorprendere Maignan fuori da pali, pallone largamente fuori

45’+3′ Tiro Giroud – azione sulla destra del Milan con la palla che arriva a Giroud che lotta e si coordina per il tiro in acrobazia, tiro debole e centrale. Blocca Meret

45′ +5′ Occasione Musah – azione insistita del Milan con Pulisic murato sul più bello, sulla respinta arriva Theo che di tacco offre al centrocampista americano, attento Meret sul primo palo

45’+5′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

49′ Gol Politano – sbaglia Pellegrino che si fa anticipare e dribblare troppo facilmente da Politano che con un gran tiro batte Maignan

55′ Spinge il Napoli a caccia del pari

56′ Occasione Milan – sprinta Leao che stavolta mette un pallone invitante in mezzo, ma ne Giroud ne Romero riescono a ribadire in rete

58′ Occasione Di Lorenzo – duettano Politano e il capitano azzurro che si presenta davanti a Maignan che mura con i piedi

60′ Occasione Kvara – Maignan si lascia sfuggire dopo un cross ne approfitta l’attaccante del Napoli, salva la difesa

63′ Gol Raspadori – direttamente da calcio di punizione pareggia l’attaccante del Napoli sorprendendo Maignan sul suo palo

67′ Occasione Leao – il portoghese duetta con Musah, rientra e calcia, attento Meret

75′ Ritmi alti – entrambe le squadre provano a vincere

78′ Tiro Raspadori – ci prova ancora da calcio di punizione l’attaccante, stavolta il tiro finisce alto sopra la traversa

85′ Ritmi più bassi in questo finale di gara

88′ Espulso Natan -errore del difensore del Napoli che interviene in ritardo su Romero, già ammonito viene espulso

90′ Occasione Calabria – cross che attraversa tutta l’area, spizza Jovic, arriva il capitano rossonero che da due passi sbaglia non trovando il nuovo vantaggio rossonero

94′ Occasione Kvara – dribbling secco su Calabria, salva con i piedi Maignan

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Giroud

Napoli Milan 2-2: risultato e tabellino

Marcatori: 22′ 30′ Giroud; 49′ Politano; 63′ Raspadori

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (46′ Ostigard), Natan, Mario Rui (46′ Olivera); Elmas (46′ Simeone), Lobotka, Zielinski (77′ Anguissa); Politano (82′ Zanoli) , Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia. A disp. Contini, Gollini, Demme, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino, Gaetano,

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kalulu (20′ Pellegrino) (87′ Florenzi), Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders, Pulisic (46′ Romero), Giroud, (80′ Jovic) Leao (80′ Okafor). All. Pioli. A disp. Nava, Mirante, Adli, Pobega, Bartesaghi

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 52′ Natan; 54′ Reijnders; 61′ Romero; 64′ Di Lorenzo; 77′ Musah; 85′ Zanoli;

Espulsi: 88′ Natan;