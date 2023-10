Pagelle Napoli Milan: Giroud non basta, Leao tradisce

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, in programma al Maradona valido per la decima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Napoli Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, in programma al Maradona valido per la decima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Napoli Milan

TOP: Giroud

FLOP: Leao

VOTI:

Maignan 5,5– Viene graziato da Politano, lasciato solo da Theo Hernandez su cross di Kvara, per il resto rischia poco. E’ bravo in uscita su Politano lanciato a rete. Nel secondo tempo non può nulla sul primo gol di Politano, qualche responsabilità di troppo sul pari di Raspadori

Calabria 6,5 – Ha il compito arduo di limitare Kvara e ci riesce bene nel primo tempo anche grazie alla collaborazione di Musah. Ha il merito dell’assist per il secondo gol di Giroud

Kalulu 6– La sua partita dura appena 18′ per un problema fisico, lascia il campo all’esordio di Pellegrino (18′ Pellegrino 6) (86’Florenzi sv)

Tomori 6,5 – Impone il fisico e limita molto Raspadori, partita autoritaria

Theo Hernandez 6,5 – rischia concedendo l’occasione a Politano per il pari, quando spinge è sempre pericoloso

Reijnders 6 – potrebbe servire Leao e metterlo solo davanti alla porta ma pecca di egoismo, sbaglia clamorosamente anche l’occasione per il tris rossonero. Difensivamente però è ovunque in fase difensiva, pressa a tutto campo insieme a Musah

Krunic 5,5 – il peggiore del centrocampo, troppo lento nel giro palla, rischia in più di un’occasione

Musah 6,5 – è ovunque, aiuta Calabria in marcatura su Kvara e pressa a tutto campo con Reijnders. Ha l’occasione di segnare ma è attento Meret

Pulisic 6,5 – Ha il merito di fornire l’assist per il gol del vantaggio di Giroud. Crea pericoli sulla fascia (46′ Romero 6)

Leao 5– Il peggiore dell’attacco, superficiale nella giocata finale, spinta ma almeno nel primo tempo è solo fumo. Serve di più (80′ Okafor sv)

Giroud 7,5– Ha tre palloni giocabili, due li infila alle spalle di Meret sfruttando gli assist prima di Pulisic poi di Calabria, il terzo in acrobazia lo blocca il portiere del Napoli. Si sblocca dopo quasi due mesi (80′ Jovic sv)