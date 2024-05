MN24 – Premio Gentleman 2024: domani la cerimonia, premiati due rossoneri! Ecco chi sono

Domani sera a Milano si svolgerà la cerimonia del Premio Gentleman 2024. Tra i premiati presenti anche due rossoneri

Come da tradizione anche quest’anno si svolgerà la cerimonia del Premio Gentlman 2024. La serata si svolgerà domani sera alla Scuola militare Teullie di Milano e per l’occasione saranno presenti e premiati diversi nomi di rilievo dello sport e non solo: Lautaro Martinez, Thuram, Frattesi, Marotta, Galliani, Pulisic, Reijnders, Danilo, Diletta Leotta, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Daniele Massaro e Massimo Ambrosini.

Nello specifico come raccolto da la redazione di Milannews24 Pulisic sarà premiato come Gentleman rossonero mentre Reijnders riceverà il premio di rivelazione dell’anno.