Pioli, esattamente due anni fa l’arrivo al Milan: il resto è storia

Il 9 ottobre 2019 Stefano Pioli diventa il nuovo allenatore del Milan. Due anni dopo il club rossonero è tornato grande

«AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli». Si apriva così, il 9 Ottobre del 2019, l’era del tecnico romagnolo sulla panchina rossonera, tra tanto scetticismo e in un clima di contestazione dopo la difficile parentesi di Marco Giampaolo.

I risultati li conosciamo tutti. La striscia di 24 risultati utili consecutivi, il record di vittorie in trasferta ma, soprattutto, il ritorno del club rossonero a casa, in Champions League. Una storia che però non è ancora finito. Pioli ed il Milan vogliono continuare ad essere “On Fire“.