Psg e Borussia Dortmund in semifinale di Champions: come l’ha presa Pioli? La sua REAZIONE non si fa attendere

Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Roma Milan: la reazione sul girone di Champions da cui sono uscite due semifinaliste

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha analizzato nella conferenza stampa di vigilia il girone di Champions League dei rossoneri, usciti dalla competizione a causa di PSG e Borussia Dortmund che saranno le semifinaliste.

PSG E BORUSSIA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS – «Noi siamo gli stessi che sono andati in semifinale di Champions. Non è questione di ingenerosità, ma che si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il nostro livello. Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI ROMA MILAN