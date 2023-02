Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dedicato la Panchina d’Oro vinta oggi a tutti coloro che hanno lavorato con lui

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha voluto fare una dedica speciale dopo la vittoria della Panchina d’Oro 2023:

«E’ per tutti quelli che hanno lavorato con me. Da soli non si fa nulla. La dedico a tutti quelli che mi hanno seguito sempre».

