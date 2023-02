Pioli: «Dobbiamo fare punti tanti punti: il nostro obiettivo è giocare la Champions». Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria della panchina d’oro

Stefano Pioli, a margine dell’evento in cui gli è stata consegnata la Panchina d’Oro, ha parlato ai giornalisti. Ecco le parole del tecnico del Milan:

SCORSA STAGIONE – «Quello che abbiamo fatto l’anno scorso ci fa essere molto orgogliosi e difficile. E’ stato un lavoro di gruppo e di ambiente. A Milanello si è creato qualcosa di speciale, forse siamo anche andati oltre le nostre qualità. Nessuno ad inizio della stagione aveva preventivato una nostra vittoria. Lo spessore delle persone fa la differenza, io ho lavorato con persone speciali».

QUEST’ANNO – «Dobbiamo avere la stessa coesione. Quando le cose vanno bene è tutto più facile. Non è stato facile superare il momento difficile, ma abbiamo dimostrato ancora di essere un gruppo coeso. Siamo usciti più forti. Ci sono ancora tante partite da giocare. Non solamente la squadra è stata coesa, parlo dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando abbiamo subito sconfitte pesanti. Ci hanno aiutato, abbiamo dei tifosi fantastici».

MOMENTO – «E’ inutile continuare a parlare del momento negativo. Pensiamo alla prossima partita contro l’Atalanta che sarà una gara difficile. Giocheremo come sempre per vincere».

FINALE DI STAGIONE – «Dobbiamo fare tanti punti. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4. Stiamo capendo quanto sia bello giocare in Champions, quindi vogliamo giocarla anche l’anno prossimo. Ci sono due strade: arrivare tra le prime 4 oppure vincere la Champions. Cercheremo di fare il massimo da qui alla fine».

CAMPIONATO – «Siamo stati in linea fino a prima del calo che abbiamo avuto. Ma il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, altrimenti saremmo lì tutte vicine in classifica».

CAMBIO MODULO – «E’ una soluzione in più Dovevamo trovare delle soluzioni. Tante cose hanno funzionato in questa settimana».

DEDICA PANCHINA D’ORO – «E’ per tutti quelli che hanno lavorato con me. Da soli non si fa nulla. La dedico a tutti quelli che mi hanno seguito sempre».

THIAW – «Ha belle qualità. E’ solo all’inizio, ma ha le qualità per imporsi»