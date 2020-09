Pioli e l’investitura per Calhanoglu: «Punto di riferimento»

Conferenza stampa di Pioli prima di Milan-Bologna di Serie A di domani: ecco l’investitura per Calhanoglu: le sue parole

Quella in procinto d’iniziare, sarà una stagione decisiva per Hakan Calhanoglu: dopo l’ottima prestazione fornita in Irlanda, nella quale si è distinto per un gol, un assit per Ibra e giocate che hanno confermato quanto visto da gennaio in poi, il turco è chiamato al definitivo salto di qualità. Nel corso della conferenza stampa di presentazione che coincide con l’esordio dei rossoneri in campionato, Stefano Pioli ha espresso quanto segue:

«Si parte dalle qualità dei giocatori, le prestazioni dipendono da questo. E’ un giocatore che sa stare molto bene in campo, la sua collaborazione con Ibra in campo è importante, sanno attaccare le linee e la profondità. E’ un giocatore che ha tanta qualità e tanta generosità, ha tutto per fare bene e continuare ad essere un punto di riferimento».