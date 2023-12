Pioli a Milan TV: «Non c’è nulla di positivo stasera, errori gravi»

Stefano Pioli ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta del Milan contro l’ Atalanta. Ecco le parole dell’ allenatore

Le parole di Stefano Pioli a Milan TV dopo la sconfitta del Milan contro l’ Atalanta. Ecco le parole dell’ allenatore:

«Male nel secondo tempo? Non sono d’accordo del tutto, abbiamo fatto una buona partita perchè loro ci aspettavano e ripartivano, avevamo in mano la gestione della gara, ma non c’è nulla di positivo da stasera e torniamo a casa con tre gol subiti e con l’amarezza di aver commesso errori gravi»

VERSO IL NEWCASTLE «Stasera abbiamo fatto troppa fatica in certe situazioni, sbagliamo cose che non dobbiamo sbagliare, dobbiamo migliorare molto questa cosa anche in vista del Newcastle, è una gara che dobbiamo vincere perché vogliamo restare in Europa»