Pioli a Prime Video: «Puntiamo in alto, non importa chi troviamo agli ottavi». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli a Prime Video dopo Milan-Salisburgo.

OTTAVI – «Chiunque incontreremo sarà un avversario stimolante e difficile. Ma siamo i campioni d’Italia e dobbiamo cercare di andare più avanti possibile».

PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma abbiamo creato tanto. Abbiamo giocato con la volontà di essere sempre pericolosi. Abbiamo provato ad allargare il gioco. Dopo il 2-0 abbiamo preso ancora più controllo della partita. E’ stata una bella partita di Champions, con le due squadre che provavano a fare gol».

FASE OFFENSIVA – «Volevamo cercare di dare ampiezza al nostro gioco. Leao stava un po’ più vicino a Giroud, mentre Theo e Rebic dovevano stare più larghi. I cambi di gioco potevano darci dei vantaggi e così è stato. A differenza della gara di andata, abbiamo letto meglio certe situazioni di gioco».

PRIMO BILANCIO – «Non dobbiamo avere paura di puntare in alto. Ora pensiamo al campionato, ripartiamo dopo la sconfitta di Torino. Lo Spezia gioca un bel calcio. Dobbiamo cercare di fare bene nelle ultime tre partite prima della sosta per restare in scia al Napoli. Poi vedremo cosa dirà il sorteggio, ho giocatori forti. Chi ci affronterà troverà un Milan voglioso e convinto».