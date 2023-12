Pioli a Milan Tv: «Theo Hernandez un leader, Pulisic grandissimo giocatore. Ecco in cosa dobbiamo migliorare»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria contro il Sassuolo

«Dobbiamo migliorare sicuramente lo score lontano da Milano, ma stiamo facendo degli step e sono contento di ciò che mostriamo spesso a San Siro. Ci sono momenti che nel calcio vanno vissuti con intensità e forse un pò di tensione, abbiamo approcciato bene, è stata poi una partita un pò lenta ma era importante vincere e rimanere compatti, lo abbiamo fatto. Ho tolto Loftus perchè era stanco, così come Bennacer che ha giocato ad alti ritmi per un’ora. Nel finale speravo di trovare il 2-0 con Chukwueze, ma si rifarà sicuramente nelle prossime partite. Theo difensore centrale? E’ un leader, se gioca sempre concentrato è un giocatore incredibile. Ha tutti i mezzi tecnici e fisici per giocare anche da centrale, lo può fare bene e lo sta facendo, sicuramente la sua miglior partita da difensore centrale. Ognuno può pensare e dire ciò che vuole, ma Chris è un grandissimo giocatore, sta segnando tanto e per un esterno non è scontata come cosa, poi è un ragazzo fantastico, me lo tengo stretto. Auguro un felice capodanno a tutti i tifosi, abbiamo una super Curva, siamo orgogliosi».