Pioli su Tatarusanu: «Soddisfatto dalle sue prestazioni»

Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina ha detto la sua sul rendimento in stagione di Tatarusanu:

«Se non l’ho cambiato è perché sono rimasto soddisfatto delle sue prestazioni, sono state in crescendo. Non giocava da tanto tempo, è cresciuto di presenza e nel modo di cominciare l’azione»