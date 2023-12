Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel post-partita della gara contro il Newcastle: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Infinity dopo Newcastle-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Cambi? L’importante è avere giocatori di qualità, pronti a dare il massimo per la squadra. Nelle ultime partite avevo poche scelte, pochi cambi per tenere alto il livello. È importante a questi livelli tenere alta l’intensità della gara per tutti i 95 minuti. Europa League? È un trofeo importante, internazione: chiaro che il nostro obiettivo deve essere quello di andare il pèiù avanti possibile. La affronteremo con grande convinzione. Credo che questa squadra abbia grande potenziale per fare bene».