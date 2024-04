Pioli consiglia Leao: «Deve imparare a convivere con questo aspetto della sua carriera»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato anche del momento di Rafael Leao dopo la gara contro il Sassuolo

Intervenuto a DAZN, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così di Rafael Leao dopo il pareggio contro il Sassuolo:

LEAO – «Deve imparare a gestire queste pressioni e queste aspettative. Ha un talento superiore agli altri, nel nostro ambiente spesso sono esagerate le critiche. Deve sapere che sarà così per tutta la sua carriera. Giovedì dovremo mettere in campo la miglior prestazione possibile: se giochiamo come sappiamo abbiamo le possibilità per battere la Roma».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO SASSUOLO-MILAN