Pioli sui tifosi: «Sono i migliori, hanno già vinto lo scudetto»

Conferenza stampa Pioli: il tecnico rossonero presenta il match di Serie A contro la Lazio

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Ecco le sue parole sui tifosi:

«I nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto. Sono i migliori: Ci coccolano, ci motivano, ci stimolano, ci danno energia. Averli così numerosi domani non può che darci ulteriore spinta. Non conta tanto come sta la squadra dopo il derby, conta quello che vogliamo fare domani sera».