Pioli a DAZN: «Giocare bene ti aiuta a vincere. Vi spiego le mie scelte di formazione»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN prima della partita contro il Lecce. Le sue dichiarazioni

SCELTE DI FORMAZIONE – «È importante mantenere alta la tensione, le scelte sono per mettere in campo una squadra pronta, determinata perché abbiamo bisogno di fare bene».

LECCE CHIUSO – «Non lo so se sarà così, noi vogliamo iniziare bene la partita perché è stato il nostro tallone d’Achille ultimamente. Dobbiamo iniziare in un certo modo, poi continuare in un certo modo, ci vorranno attenzione e cura del pallone».

CONTA PIU’ IL RISULTATO CHE GIOCARE BENE ORA – «Sì ma giocare bene ti aiuta a vincere».