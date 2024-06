Zirkzee Milan, Trevisani NON HA DUBBI: «Commissioni? Diventano INGIUSTE in questo caso particolare»

Zirkzee-Milan, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sulla trattativa per l’olandese: grande dibattito intorno al tema commissioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato così dell’affare Zirkzee nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Se 15 milioni per Zirkzee, al procuratore, comportano il mancato acquisto da 15 milioni, no. Se se lo può permettere, sì, perché il calcio da tempo funziona in questa maniera, giusto o sbagliato che sia. Secondo me finché c’è una commissione all’agente è giusto, quando comincia ad essere un cartellino supplementare del giocatore non è più giusto».