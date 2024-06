Maignan Milan, Mbappe lo CELEBRA: «Per me è il numero uno!». Poi svela il RETROSCENA

Maignan-Milan, Mbappe celebra il portiere rossonero e della Francia: clamoroso retroscena sull’ex Lille, le dichiarazioni

Intervistato da Ouest-France, Mbappé ha parlato così di Maignan, portiere del Milan:

PAROLE – «Ha cambiato il suo status. È il numero 1. Penso che gli abbia fatto bene, dopo aver imparato con Hugo (Lloris). Non è mai facile succedere a una leggenda. L’errore più grande sarebbe provare a seguire le sue orme. Mike deve creare la sua strada e ha iniziato bene. Ha tanto da fare con i Blues e se continua così penso che gli andrà bene. Ciò che risalta in lui è che presta attenzione al più piccolo dettaglio, in tutto ciò che fa. Sulle punizioni, ad esempio, dice a tutti esattamente dove posizionarsi. Vuole che tutto sia al suo posto, senza lasciare il minimo dubbio. Ed è lo stesso nella vita. Con Mike è sempre tutto a posto. Nello spogliatoio parla spesso. I ragazzi lo ascoltano, aiuta il gruppo. Penso che sia un bisogno per lui. Fa parte della sua routine entrare nel suo match».