Fonseca Milan, Criscitiello BACCHETTA Cardinale: «I rossoneri corrono un GROSSO rischio! Lui deve capire che...»

Fonseca-Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha bacchettato Cardinale per la scelta del tecnico portoghese

Intervenuto sul sito di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così dell’arrivo di Fonseca al Milan:

PAROLE – «Fonseca è arrivato. Finalmente per i tempi, forse dovremmo dire peccato per le aspettative. Attenzione: il calcio è strano, quando parti senza favori dei pronostici puoi solo che migliorare la tua posizione (vedi Pioli) ma altre volte invece vengono confermate le previsioni e allora si che sarebbe un disastro. Fonseca è un buon allenatore ma da immaginarlo alla Fiorentina o alla Lazio. Dobbiamo uscire da un inganno. Il Milan va considerato il vero Milan o una squadra sperimentale che prende allenatori da rilanciare e calciatori da valorizzare? Usciti da questo labirinto pericoloso potremmo darci delle risposte. Noi il Milan lo vediamo come la squadra che lotta per vincere lo scudetto e per provare ad arrivare in finale di Champions. Ibra parla di storia e di ambizione ma le sue parole contano meno dei fatti. Oggi ci dispiace, forse ci sbagliamo, ma con Fonseca vediamo un Milan in lotta per la zona Champions e non per vincerla o per provare a ricucirsi lo scudetto sul petto. Questa società è sana e ci piace ma forse deve alzare l’asticella dell’ambizione. Cardinale deve capire che in mano ha il Milan. La reputazione di un Mister è importante quanto la sua qualità tecnico tattica. Nessuno lo discute ma finora ha vinto poco e lo ricordiamo più come Zorro in conferenza stampa e per quegli acuti in cui canta “Roma Roma” da allenatore giallorosso. Qualcosa… stona. Anche qualcuno».