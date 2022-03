Pioli: «Pareggio? Non dobbiamo accontentarci, daremo il massimo»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di vigilia di Napoli Milan ha detto la sua su un eventuale risultato di pareggio

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di vigilia di Napoli Milan ha detto la sua su un eventuale risultato di pareggio:

«Se ti accontenti va male. Dobbiamo mettere in campo attenzione e qualità, dobbiamo dare il massimo in tutto. Un risultato positivo sarebbe importante e lavoreremo per quello»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE