Gimenez Milan, Lozano lo consiglia: «La Serie A è molto dura ma deve fare questa scelta»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Gimenez. Il compagno di Nazionale, Lozano, lo ha consigliato sul futuro

L’ex Napoli Lozano, intervenuto a TUDN, ha consigliato il compagno di Nazionale Gimenez, tra i nomi accostati al calciomercato Milan per il futuro:

LE PAROLE – «Beh, penso di sì. La verità è che ha disputato due tornei molto importanti qui in Olanda, non è facile e penso che debba fare lo step successivo. Sarebbe un buon test per lui e gli auguro il meglio. Serie A? Penso che la Serie A sia complicata, soprattutto per gli attaccanti perché è un campionato in cui si lavora molto sulla fase difensiva ed è molto dura, ma credo che possa segnare anche in Italia»