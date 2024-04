Pioli A SORPRESA sulle scelte di formazione per Milan Inter: «Potrei cambiare tutto». Ecco cosa intende

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa delle possibili scelte di formazione: le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia di Milan-Inter, Stefano Pioli ha parlato delle possibili scelte di formazione:

COME LA PREPARA MENTALMENTE E COME SCELTE – «Troppo banale non preparare mentalmente un appuntamento del genere: i giocatori la stanno preparando nel modo migliore. Per le scelte tattiche potrei far tutto: confermare tutto o cambiare tutto. Viste le ultime partite e i risultati del derby».

