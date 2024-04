Pioli attacca: «Non tanti sono stati milanisti quest’anno». Poi reagisce così alla domanda sul prossimo allenatore!

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha attaccato in conferenza stampa: la reazione sul possibile nuovo allenatore

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Stefano Pioli ha dichiarato:

INVIDIARE IL PROSSIMO ALLENATORE DEL MILAN – «Non tanti sono stati milanisti quest’anno. Non mettiamo il carro davanti ai buoi per certi giudizi e certi commenti. Io ho solo un verbo: lavorare. Cerco di dare il massimo, di lavorare, di vincere la prossima partita e quella con la Juve. Poi vi dirò cosa penso della stagione, sia in positivo che in negativo. Poi vi dirò se sarete d’accordo o meno».

